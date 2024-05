Audi hält trotz der Probleme bei Motoren für renditestarke Fahrzeuge und des schwierigen Marktumfelds an seiner Prognose für das Gesamtjahr fest. Finanzchef Jürgen Rittersberger sagte am Freitag, er gehe davon aus, dass eine Rendite von 8 bis 10 Prozent erreicht werde. "Die Effekte im ersten Quartal waren zum großen Teil temporärer Natur", betonte der Manager. Neben den Problemen mit den V6- und V8-Motoren machte der Volkswagen-Tochter auch ein Streik in Mexiko zu schaffen. Dort wird der SUV Q5 produziert, der insbesondere für den US-Markt wichtig ist.

Finanzchef Jürgen Rittersberger verwies auch auf das schwierige Umfeld insbesondere in Europa und Deutschland, das auch im Jahresverlauf anhalten dürfte. "Wir sehen einen sehr starken Preiswettbewerb, dem wir uns nicht vollständig entziehen können." Insbesondere bei Elektroautos sei der Preisdruck sehr stark. Sechszylinder und Achtzylinder-Motoren werden vor allem in den großen und leistungsstarken Fahrzeugen bei Audi eingebaut, betroffen sind bestimmte Modelle unter anderem der Limousinen A6, A7 und A8 sowie die Limousinen Q5, Q7 und Q8. Rittersberger nannte keine Details, welches Teil genau fehlt und wer es liefert. Es handle sich allerdings um ein komplexes Bauteil, das für die Effizienz wichtig sei. Deswegen sei es nicht möglich gewesen, schnell eine alternative technische Lösung zu finden.