Sie helfen, Rutschgefahr in Betrieben zu vermeiden.

Der Großteil unserer Alltagsprodukte wird von Maschinen hergestellt, die mechanisch arbeiten. Sie müssen mit Ölen, Fetten oder anderen Schmierstoffen geschmiert werden. Gibt es irgendwo Leckagen, tropfen die Flüssigkeiten auf den Boden, was gefährlich werden kann: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können leicht ausrutschen. Dafür bietet Mewa eine perfekte Lösung an. Multitex-Matten saugen alle Liquide auf: Der Boden bleibt sauber und die Arbeitssicherheit erhöht sich immens. Einfache Anwendung.Die textilen Matten werden auf den problematischen Stellen – unter den Leckagen der Anlagen oder den tropfenden Teilen des Autos in einer Werkstätte – einfach auf den Boden gelegt.

Sie verfügen über eine Textilstruktur, die eine große Menge an Flüssigkeit aufsaugen kann. Kleine, enge Stellen können gut mit einer einzelnen Matte geschützt werden, für große Flächen werden mehrere Matten nebeneinandergelegt. Die Matte ist nicht sperrig, wie etwa eine Wanne, und schont den Boden. „Diese Ölauffangmatten transportieren die Flüssigkeit vom Außengewebe sofort ins Innere und speichern sie anhaltend im Saugkern“, erklärt Bernd Feketeföldi, kaufmännischer Geschäftsführer von Mewa Österreich, die Funktion von Mewa-Multitex. Damit bleibt die Oberfläche relativ trocken, während ein Spezial-Vlies im Inneren bis zu 3 Liter Flüssigkeit gleichmäßig aufnimmt. Gebraucht werden können die Matten in fast allen Branchen: in kleinen Pkw-Werkstätten, in mittleren metallverarbeitenden Betrieben mit Drehmaschinen oder in riesigen Industriehallen.