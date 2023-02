Der Hersteller von optischen Lösungen ams Osram hat den Geschäftsbereich Traxon Technologies an die Prosperity Group verkauft.



Traxon Technologies ist ein Anbieter von Architekturbeleuchtung und wurde nun als eigenständiges Unternehmen in die Prosperity Group eingebunden. Traxon ist darin Lizenznehmer der Marke Osram für seine Beleuchtungsprodukte ist. ams Osram wird Traxon in einzelnen Ländern noch übergangsweise für einen Zeitraum von einigen Monaten im Vertrieb unterstützen. Danach werden die entsprechenden Mitarbeiter und Vermögenswerte ebenfalls an die Prosperity Group überführt.



Die Prosperity Group, ein privates Beleuchtungsunternehmen mit Hauptsitz in Hongkong, ist seit über 40 Jahren Partner von ams Osram und Osram Licht.



ams Osram gibt an, sich weiterhin auf seine Geschäfte mit Hightech-Halbleitern sowie auf sein Automotive- und Speziallampen-Geschäft konzentrieren zu wollen. Das Unternehmen verfolgt dabei die Strategie, sich auf die Kerntechnologien in den Bereichen Beleuchtung, Visualisierung und Sensorik zu konzentrieren und Geschäfte zu veräußern, die hier nicht dazu gehören.