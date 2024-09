Für ams Osram stellt dieser Verkauf einen klaren Schritt in Richtung einer Fokussierung auf ihre Kernkompetenzen, insbesondere in den Bereichen Sensorik und Optoelektronik, dar. Durch den Verkauf nicht-strategischer Geschäftsfelder kann das Unternehmen seine Ressourcen und Investitionen auf Bereiche konzentrieren, die eine höhere Rentabilität und stärkere Wachstumschancen bieten. So erzielte die Sensorik-Sparte von ams Osram im Jahr 2022 ein zweistelliges Umsatzwachstum und eine operative Marge von über 20 Prozent, während die Sparte für passive Komponenten deutlich niedrigere Margen aufwies.

Für das chinesische Unternehmen, das die Sparte übernimmt, stellt der Erwerb eine Möglichkeit dar, seine Position im globalen Markt zu stärken. Chinesische Unternehmen verfolgen häufig die Strategie, durch den Zukauf von Technologie und Know-how ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen und ihre Marktanteile international auszubauen. In diesem Fall könnten sie durch den Erwerb von ams Osrams Sparte für passive Komponenten Zugang zu etablierten Kundenbeziehungen, Technologien und Produktionskapazitäten erhalten.

>>> ams Osram: Trotz 400 Millionen-Deal starker Umsatzrückgang

ams Osram hat in den letzten Jahren erhebliche finanzielle Herausforderungen erlebt, die insbesondere durch die hohe Verschuldung nach der Übernahme von Osram und durch Marktunsicherheiten verstärkt wurden. Die Übernahme von Osram, die 2019 begonnen und 2020 abgeschlossen wurde, führte zu einer erheblichen Verschuldung des Unternehmens. Nach der Übernahme stieg die Nettoverschuldung von ams Osram auf rund 1,8 Milliarden Euro an. Diese Schuldenlast belastete die Bilanz des Unternehmens erheblich, insbesondere in einem Umfeld, das durch wirtschaftliche Unsicherheiten und intensiven Wettbewerb geprägt ist.



Der Druck auf die Finanzen wurde auch durch rückläufige Umsätze verstärkt. Im Geschäftsjahr 2022 verzeichnete ams Osram einen Umsatzrückgang auf etwa 4,8 Milliarden Euro, nachdem das Unternehmen in den Vorjahren noch Umsätze von über 5 Milliarden Euro erreicht hatte. Gleichzeitig sank die operative Marge, was die Profitabilität weiter belastete.