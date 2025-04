Deutschlands führender Stahlproduzent, Thyssenkrupp Steel Europe, plant drastische Maßnahmen zur Restrukturierung: In den kommenden sechs Jahren sollen die Arbeitsplätze von derzeit rund 27.000 auf 16.000 reduziert werden. Das gab das Unternehmen in einem aktuellen Statement bekannt. Die Kürzungen sind Teil eines umfassenden Sparprogramms, das durch die schwierige Marktlage notwendig wird.

Bis Ende 2030 sollen etwa 5.000 Stellen durch Anpassungen in Produktion und Verwaltung wegfallen. Weitere 6.000 Arbeitsplätze sollen durch Auslagerungen an externe Dienstleister oder den Verkauf von Geschäftsbereichenentfallen. Der Standort in Kreuztal (NRW) mit rund 500 Beschäftigten wird komplett geschlossen, während an den übrigen Standorten, insbesondere Duisburg, die Personalzahlen erheblich reduziert werden. Duisburg, mit derzeit 13.000 Mitarbeitenden, wird besonders hart getroffen.

