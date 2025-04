"Das laufende Geschäftsjahr ist ein Übergangsjahr auf dem Weg, unsere mittelfristigen Finanzziele auch in einem herausfordernden Umfeld zu erreichen", erklärte CEO Miguel López. Der Konzern strebt eine bereinigte EBIT-Marge von 4 bis 6 Prozent an – im Vergleich zu 1,6 Prozent im Vorjahr. Besondere Aufmerksamkeit gilt den strategischen Entscheidungen rund um die Bereiche Steel Europe und Marine Systems.

>>> Thyssenkrupp-Stahlsparte vor Massenentlassungen - Joint Venture mit Kretinsky sorgt für Aufruhr

Nach dem Rückzug des Finanzinvestors Carlyle aus dem Bieterprozess plant Thyssenkrupp eine Verselbstständigung der Marinesparte. Ein Spin-off wird favorisiert, gleichzeitig bleibt der Bereich für industrielle Partnerschaften offen. Zusätzlich laufen Gespräche mit der deutschen Regierung über eine mögliche staatliche Beteiligung.

Das kriselnde Stahlgeschäft von Thyssenkrupp steht weiterhin vor einer grundlegenden Neuaufstellung. Nach internen Streitigkeiten und Rücktritten im Vorstand der Stahlsparte übernimmt der neue Chef Dennis Grimm. Er kündigte härtere Einschnitte an, um die Sparte auf Kurs zu bringen. Im Zuge dieser Umstrukturierung verkaufte Thyssenkrupp 20 Prozent seiner Anteile an der Sparte an die tschechische Gesellschaft EPCG des Milliardärs Daniel Kretinsky. Geplant ist die Gründung eines Gleichberechtigten Gemeinschaftsunternehmens.

Die Stahlsparte von Thyssenkrupp steht im Zentrum der Restrukturierung. Aufgrund sinkender Nachfrage und steigender Energiekosten plant das Unternehmen, die Produktionskapazität im größten Hüttenwerk Europas in Duisburg von derzeit 11,5 Millionen Tonnen auf 9 bis 9,5 Millionen Tonnen pro Jahr zu reduzieren. Diese Maßnahme wird voraussichtlich auch Stellenstreichungen nach sich ziehen.