Das Mühlviertler Metalltechnikunternehmen Schinko, das Gehäuse auch für den Bahntechnikhersteller Plasser & Theurer produziert, wird heuer den Umsatz stark steigern: „Wir haben die Herausforderungen auch in diesem besonders schwierigen Jahr bisher sehr gut gemeistert“, sagt Gerhard Lengauer, Schinko­-Geschäftsführer und Miteigentümer. Mit einem erweiterten Mitarbeiterstand von 153 Dienstnehmern "dürfte der Umsatz heuer (per Ende Jänner) um rund 15 Prozent zulegen" so Lengauer in einer Aussendung. Im Geschäftsjahr zuvor betrugen die Erlöse 19,5 Millionen Euro, ebenfalls mit einem kräftigen Plus von gut einem Viertel. Das Unternehmen produziert seit nunmehr 25 Jahren für Plasser & Theurer, den Linzer Weltmarktführer bei Eisenbahntechnik und Gleisbau Gehäusetechnik, ausserdem werden Schaltschränke in Neumarkt im Mühlkreis (Bezirk Freistadt) produziert.

