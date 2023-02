Die Frauenthal-Gruppe hat einen Geschäftsbereich der Division Frauenthal Automotive, die Frauenthal Powertrain durch ein Management-Buy-out veräußert. Das Unternehmen produziert im deutschen Plettenberg Schmiedepleuel und Ausgleichswellen für Pkw- und Lkw-Hersteller in Europa sowie Fahrzeughersteller in Asien und den USA. Der Geschäftsbereich erzielte im Vorjahr einen Umsatz von 86,4 Mio. Euro. Der diesbezügliche Vertrag sei am 22. November unterzeichnet worden, heisst es.

Käufer ist die m3 holding GmbH, die zu gleichen Anteilen im Eigentum von Michael Ostermann (bis 18. November 2022 Vorstand der FrauenthalHolding und verantwortlich für die Division Frauenthal Automotive), Mustafa Oualkadi (CEO und Geschäftsführer Frauenthal Powertrain) sowie Marc Schneider (CFO und Geschäftsführer Frauenthal Powertrain) steht. In der aktuellen Situation sei Frauenthal Powertrain als unabhängiges, mittelständisches Unternehmen besser aufgestellt, weil es flexibler und individueller agieren könne, merkte Frauenthal an. Durch das Management-Buy-out sei die Kontinuität gewährleistet.



Die Automobilsparte des Mischkonzerns Frauenthal produziert Press- und Schweißkomponenten aus Metall (Frauenthal Gnotec) und Druckluftbehälter (FrauenthalAirtank) an 6 Standorten in 4 europäischen Ländern, einem in China und einem in den USA.