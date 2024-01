Bei der Maschinen- und Anlagenbaugruppe Wintersteiger in Ried im Innkreis gibt es einen Wechsel im Management: Finanzvorstand Harold Kostka ist seit Jahresbeginn 2024 in Doppelfunktion auch Vorstandsvorsitzender. Der bisherige CEO Florestan von Boxberg soll mit der nächsten Hauptversammlung in den Aufsichtsrat der Wintersteiger Holding AG wechseln.

>>> Wintersteiger: "Daily Scrums halten uns auf Kurs"

Das Unternehmen berichtete, dass Thomas Fürkötter als CTO neu im Vorstand ist. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in internationalen Supply-Chain-Projekten und ist Experte für die Integration und Industrialisierung von Akquisitionen. Diese Kompetenzen werden eine Schlüsselrolle spielen, da Akquisitionen neben dem organischen Wachstum auch in Zukunft eine große Bedeutung für Wintersteiger haben werden, so Kostka. "Wir haben seit 2019 sieben erfolgreiche Akquisitionen getätigt und konnten damit unsere Position als Weltmarktführer in Nischenbereichen festigen."

>>> Wintersteiger, Trotec, Fischer: Der digitale Wandel im Maschinenbau

Die Unternehmensgruppe strebt bis 2027 einen Umsatz von 400 Millionen Euro an. Im vergangenen Jahr erwirtschafteten 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Umsatz von rund 250 Millionen Euro.

Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in Ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!