Auf der Suche nach einem neuen Vorstandsmitglied ist der Energieversorger Wien Energie fündig geworden. Ab 2. April wird Alma Kahler (44) neben Michael Strebl und Karl Gruber an der Spitze des Unternehmens stehen, teilte Wien Energie am Donnerstag mit.Die studierte Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlerin wird für die Bereiche Vertrieb, Marketing, Kundenservice, IT, Finanzen und Controlling verantwortlich sein.

Kahler ist seit 2022 Bereichsleiterin bei Wien Energie. Seit September 2022 ist sie Geschäftsführerin der EVN-Wien Energie Windparkentwicklungs- und Betriebs GmbH. "Wien Energie ist essenziell für unseren Weg der Energiewende und die Herausforderungen in den kommenden Jahren sind groß. Deshalb verstärken wir das Geschäftsführungsteam", sagte Wiener Stadtwerke-Generaldirektor Peter Weinelt laut Aussendung.

