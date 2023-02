Aakriti Chandihok-Thareja, 35, Aufsichtsrätin, Direktorin und Prokuristin ÖBAG



# hält Aufsichtsratsmandate bei der Casinos Austria AG sowie den Österreichischen Lotterien

# ist beeindruckt von den autobiografischen Zügen in Tara Westovers Werk "Educated: A Memoir"

# hat ein Faible für Kunst und Kultur



Die ÖBAG ist für Aakriti Chandihok-Thareja ein perfect fit. Denn hier findet sie ausgerechnet jene Schnittstelle ihrer beruflichen Interessen, die sie "in ihrem Werdegang bisher bewusst oder unbewusst in ihrem CV herausgearbeitet hat": Den öffentlichen Sektor einerseits sowie das private Wirtschaftsrecht anderseits.

Chandihok-Thareja kann eine internationale Karriere ihr Eigen nennen: Ausbildung zur Rechtsanwältin in Wien und New York; Strategieberaterin bei Roland Berger mit unter anderem Beratungsmandaten in den Ministerien von Myanmar und Thailand. Dann wird ein Headhunter auf sie aufmerksam: 2019 beginnt Aakriti Chandihok-Thareja, deren Eltern ihr stets mitgegeben haben, niemals den Glauben an sich selbst zu verlieren und immer hart zu arbeiten, als Leiterin der Rechts- und Compliance-Abteilung der Österreichischen Beteiligungs AG.

Seit 2021 ist sie dort Direktorin und nimmt in dieser Funktion zusätzliche Managementaufgaben wahr. Und freut sich, Herausforderungen wie jene der vergangenen Jahre und Monate "in Teamleistung" und oftmals unter herausfordernden Rahmenbedingungen bewältigt zu haben.

Ihre Highlights: Die Verhandlung dreier Syndikate für die Republik, namentlich die Standortvereinbarung mit der AUA, das Syndikat mit der Allwyn Group zur Casinos Austria bis zur Verlängerung des Syndikatvertrags mit Mubadala, dem Staatsfonds aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zur OMV.