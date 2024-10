Der börsennotierte Faserhersteller Lenzing hat am Donnerstag in einer außerordentlichen Hauptversammlung drei neue Aufsichtsräte begrüßt. Grund für die Neubesetzung ist der Einstieg des brasilianischen Zellstoffriesen Suzano, der nun Anspruch auf Sitze im Aufsichtsrat hat. Neu im Gremium sind Carlos Anibal de Almeida Junior, Marcelo Feriozzi Bacci und Markus Fürst. „Feriozzi Bacci übernimmt zudem die Position des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden unter Cord Prinzhorn“, so das Unternehmen.

Die Lenzing AG steht bereits seit einiger Zeit vor großen wirtschaftlichen Herausforderungen. Im vergangenen Jahr schrieb das Unternehmen den Wert von fünf seiner Produktionsstätten um 465 Millionen Euro ab und verzeichnete bei einem Umsatz von 2,5 Milliarden Euro einen Nettoverlust von 593 Millionen Euro. Trotz dieser Verluste konnte Lenzing zuletzt eine Verbesserung seiner Bilanz verzeichnen. Suzano, das im Juni einen 15-Prozent-Anteil an Lenzing von der österreichischen B&C-Gruppe übernommen hatte, stärkt nun seine Präsenz im Unternehmen.

