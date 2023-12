Othmar Schwarz will das globale Wachstumsziel von Simon-Kucher auch in Österreich erreichen. Konkret bedeutet das, den Umsatz alle fünf Jahre zu verdoppeln. Das entspricht einem jährlichen Wachstum von 15 Prozent. Durch den Ausbau des Beratungsangebots im Bereich Digitalisierung an der Kundenschnittstelle sowie durch professionelle End-to-End-Softwarelösungen soll dies erreicht werden. „Ziel in den nächsten Jahren ist es, unsere Kombination aus globaler Expertise und lokaler Verankerung optimal zu nutzen, um damit überproportionales Wachstum zu erzielen“, so Schwarz.