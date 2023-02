Seit 1. Jänner 2023 ist Michael Stroitz neuer Regional Manager der Greco Niederlassung in Kärnten und Mitglied der Geschäftsleitung beim Risiko- und Versicherungsmanager Greco International. Stroitz ist bereits seit über zwei Jahren bei Greco tätig. Bis Ende letzten Jahres verantwortete er als Operations Manager in der Region die Umsetzung und Vermarktung der Versicherungsprogramme am Deckungsmarkt.



„Mit Michael Stroitz vertrauen wir einem erfahrenen und dynamischen Kollegen unser leistungsstarkes Team in Kärnten an. Mit ihm setzen wir auf eine engagierte Persönlichkeit, die sich dem weiteren Ausbau unserer Klientenbeziehungen in der Region mit Leidenschaft widmen wird. Wir sind somit bestens für die Zukunft gerüstet“, sagt Christoph Repolust, Greco Vorstand für Sales und Account Management, über die Neubestellung.



Michael Stroitz übernimmt die Führung eines Teams, das individuelle Risiko- und Versicherungslösungen für Klienten aus Industrie, Handel, Gewerbe und dem öffentlichen Sektor managt.



Nach Abschluss eines Wirtschaftsstudiums an der Fachhochschule Kärnten mit dem Schwerpunkt Public Management, ist Michael Stroitz seit 2007 im Versicherungs- und Finanzsektor tätig. Als Underwriter für Firmenkunden bei Zürich Versicherung und als Account Manager beim Raiffeisenversicherungsmakler eignete er sich Wissen und Erfahrungen in verschiedenen Bereichen der Industrie- und Gewerbeversicherungen an.



Stroitz‘ Agenden als Operations Manager bei Greco Kärnten übernimmt mit 1. März 2023 Markus Marzi. Für Greco punktet der staatlich geprüfte Versicherungskaufmann durch seine langjährige Berufserfahrung und Kompetenz als Underwriter für Industrie und KMU und in der Betreuung von Industrieklienten in leitenden Funktionen bei verschiedenen Versicherungsmaklern.