Einen personellen Wechsel gab es zu Jahresbeginn bei der RWA Raiffeisen Ware Austria. Johannes Schuster hat mit 1. Jänner die Funktion des Vorstandsdirektors vom bisherigen Vorstandsdirektor Stefan Mayerhofer übernommen, der nach 14 Jahren aus dem Vorstand der RWA ausgeschieden ist. Schuster wird künftig für die CEE-Töchter der RWA, den Bereich Agrarprodukte sowie für die Themen Finanzen/Controlling und Organisation/IT zuständig sein.

Schuster kann auf mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Bankenbranche zurückblicken. Zuletzt war er Finanzvorstand der RBI-Tochter Tatra banka in Bratislava (Slowakei). Davor war er Mitglied des Vorstandes der Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB). In der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich (RLB) begann der Betriebs- und Volkswirt seine Karriere.

"Ich begrüße Herrn Schuster herzlich im Vorstandsteam der RWA und ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit vielen neuen Impulsen und Weichenstellungen für die Zukunft der RWA und des österreichischen Lagerhaus-Verbundes", sagte Reinhard Wolf, Generaldirektor der RWA.

