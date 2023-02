Beim diesjährigen B2B Marketing Kongress trafen die Experts der B2B Marketing Community für eine Experts-Edition am 27. 06. 2022 erneut aufeinander.

5 Masterklasses, zwei Keynotes und jede Menge Networking war an diesem Tag im Programm. Mit einem Vortrag zum Thema „Die 3 transformativen Shifts in der B2B Marketing Strategie“ von Joerg Niessing, Senior Affiliate Professor of Marketing auf der Universität INSEAD Fontainbleau, startete der Tag. Weiter ging es mit den Masterclasses zu den Themen: B2B Marketing und Social Selling auf LinkedIn, KI im B2B, Leadgenerierung, DSGVO konformes digitales Marketing und Green Marketing & Nachhaltigkeit.

Unter den Speakern in diesen Masterclassen befanden sich unter anderem Martin Nitsche, Gründer und Geschäftsführer der Solveta GmbH, Norbert Lustig, Geschäftsführer & Gesellschafter bei dialog one und Gründer und Leiter der B2B Expert Group, Harald Rametsteiner, Leiter Masterlehrgang Digital Marketing und Gründer der Green Marketing Austria Community auf LinkedIn/Instagram, Alexandra Vetrovsky-Brychta, DMVÖ Präsidentin, Alexander Adrowitzer, Professor an der FH St. Pölten, Nicole Brandl, Team Lead Office Papers, Portfolio & Product Sustainability Uncoated Fine Paper at Mondi Group, Ursula Illibauer, Referentin Bundessparte Information und Consulting WKO, Wolfgang Mantler, Marketing Direktor Document Solutions, Canon Österreich und Linda Simhofer, Oesterreichische Kontrollbank AG.

Zum Abschluss folgte ein Vortrag von Andreas Landgrebe, Managing Partner Boyden Österreich, zum Thema „Mega Trends in Leadership und Recruiting“. Im Garten wurde noch zu einer Weinverkostung eingeladen um den erfolgreichen Tag gemeinsam ausklingen zu lassen.