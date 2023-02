Anfang 2024 kommt es zu Veränderungen an der Spitze der Endress+Hauser Gruppe, einem Schweizer Industrieanlagen-Anbieter, der auch in Wien einen Sitz hat.

Klaus Endress wird, wie bereits seit längerem angekündigt, als Präsident des Verwaltungsrates zurücktreten. Sein Nachfolger wird CEO Matthias Altendorf. Neuer Leiter der Gruppe wird Peter Selders, bisher Leiter des Kompetenzzentrums für Füllstand- und Druckmesstechnik. Als zweiter Vertreter der Familie im Verwaltungsrat wird Steven Endress, bisher Geschäftsführer von Endress+Hauser UK, nachrücken.

Klaus Endress trat 1979 in das von seinem Vater gegründete Unternehmen ein und übernahm 1995 von ihm die Leitung der Gruppe. 2014 übergab er die operative Verantwortung an Matthias Altendorf und wurde Präsident des Verwaltungsrats.



Über Matthias Altendorf sagt Klaus Endress: „Er kennt unser Unternehmen seit 35 Jahren. Seit fast einem Jahrzehnt führt er die Unternehmensgruppe umsichtig und erfolgreich." Und über Peter Selders: „Als Leiter von Endress+Hauser Level+Pressure hat er bewiesen, dass er Menschen führen und begeistern kann, den Spirit von Endress+Hauser in sich trägt und eine große Organisation erfolgreich weiterentwickeln kann."



Als zweiter Vertreter neben Sandra Genge wird zum 1. Januar 2024 Steven Endress in den Verwaltungsrat einziehen. Der 44-jährige Enkel des Firmengründers arbeitet seit 2012 bei Endress+Hauser und ist seit 2016 Geschäftsführer in Großbritannien.