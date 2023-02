INDUSTRIEMAGAZIN: Herr Sreekumar, die Industrie strebt an, mit Wasserstoff ganze Sektoren zu dekarbonisieren. Wann hat sich Endress+Hauser in das Feld Wasserstofflösungen involviert?



Prasanth Sreekumar: Endress+Hauser ist seit einigen Jahren aktiv auf dem Wasserstoffmarkt tätig und bietet ein komplettes Angebot an Produkten, Dienstleistungen und Lösungen in der Wertschöpfungskette.



Welche Branchen sind Vorreiter beim Einsatz von Wasserstoff?



Sreekumar: Die weltweite Nachfrage nach Wasserstoff besteht heute vor allem in der Raffinerie- und Chemieindustrie. Als hochflexible, saubere, integrierte und sektorübergreifende Energiequelle kann Wasserstoff einen ganzheitlichen Ansatz für die Schwerindustrie und den Mobilitätssektor liefern, der entscheidend zur Lösung des Umweltproblems beitragen wird. Wasserstoff kann den Übergang zu einer kohlenstoffneutralen Zukunft in mehreren Industriesegmenten, darunter Öl und Gas, Chemie, Energie und schwer abbaubare Sektoren wie Stahl und Zement, lenken.



Wieweit unterscheiden sich Messtechniklösungen für Wasserstoff von Messtechniklösungen für andere Medien?



Sreekumar: Da Wasserstoff das leichteste Gas mit einer sehr geringen Dichte ist, ergeben sich in Bezug auf die Messungen besondere Herausforderungen. Aus Sicht der Metallurgie ist die Wasserstoffversprödung die häufigste und größte Herausforderung. Auch die Permeation von Wasserstoff durch dünne Metallmembranen muss in Betracht gezogen werden. Die Auswahl von Material und Ausrüstung ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg. Die Wasserstoffeinspeisung in das Erdgasnetz ist ein weiterer Entwicklungsbereich, in dem die Metallurgie und die Integrität der Rohrleitungen eine wichtige Rolle spielen.



Welche Messtechniklösungen für Wasserstoffanwendungen bietet Endress+Hauser bereits an?



Sreekumar: Unser Portfolio an Feldinstrumenten aus den Bereichen Füllstands, Durchfluss, Temperatur, Drucktransmitter sowie Flüssigkeitsanalyse bietet Echtzeitinformationen aus dem Feld, um einen sicheren und effizienten Betrieb der Anlage zu gewährleisten. Unsere laserbasierten Analysatoren gewährleisten präzise Mengen- und Qualitätsmessungen. Optische Lasertechnologien in den Bereichen TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) und Raman-Spektroskopie sind klare Unterscheidungsmerkmale, die eine bessere Prozesskontrolle und eine hohe Anlagenverfügbarkeit ermöglicht.



An welchen Lösungen für Wasserstoffanwendungen schraubt Endress+Hauser derzeit?



Sreekumar: Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um die einzigartigen Herausforderungen der Industrie und ihrer Prozesse zu verstehen. Unser Produktportfolio unterstützt die Online-Messung von Quantitäts- und Qualitätsparametern in den Prozessen der Wasserstoffproduktion, der Speicherung, des Transports und der Endnutzung. Wir arbeiten an Lösungen für die Beimischung von Wasserstoff zu vorhandenem Erdgas für den Transport in Pipelines und zur Versorgung von Turbinen.



Wie innoviert man im Bereich Wasserstoff?



Sreekumar: Endress+Hauser ist aktiv an der Entwicklung innovativer Produkte und Lösungen im Wasserstoffsegment beteiligt. Unsere Produkte werden nach höchsten Standards der Prozess- und Umweltsicherheit entwickelt, um den anspruchsvollen Anwendungen im Wasserstoff-Ökosystem gerecht zu werden.



Wie geht man entwicklerisch mit den unterschiedlichen Geschwindigkeiten bei Technologiedurchbrüchen um?



Sreekumar: Die Technologieentwicklung und -implementierung im Wasserstoffsegment schreitet schnell voran. Neue Elektrolyseur-Technologien mit höherem Wirkungsgrad und größerer Kapazität befinden sich in verschiedenen Phasen der Entwicklung. Auch die Produktion von blauem Wasserstoff mit Technologien zur Kohlendioxidabscheidung wird in hohem Tempo vorangetrieben. Endress+Hauser kennt die Bedürfnisse der Kunden und entwickelt auf Basis deren innovative Produkte, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Wir arbeiten auch mit Prozesslizenzgebern und Forschungsinstituten in der Pilotphase der Technologieentwicklung zusammen.