Robotik : Schichtwechsel: Chinas humanoide Roboter greifen nach Europas Fabriken

22.05.2026
Lesezeit: ca. 8 Minuten
China schickt humanoide Roboter in die Fabriken - Europa testet noch. Während Anbieter wie Unitree, Agibot und Ubtech aus der Science-Fiction eine industrielle Plattform machen, laufen bei BMW, Siemens, Bosch und ersten österreichischen Unternehmen Pilotprojekte. Entscheidet sich hier, wer die nächste Automatisierungswelle dominiert?
Unitree Humanoide Aufmacher

Humanoide Roboter werden zur nächsten Machtprobe zwischen China und Europa. 

- © Unitree; KI generiert

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Erstveröffentlichung
22.05.2026
Letzte Aktualisierung
22.05.2026
Daniel Pohselt