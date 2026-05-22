Sie laufen durch Werkhallen, tragen Kisten, greifen Teile, winken auf Messen und lassen sich per Sprachbefehl anweisen. Humanoide Roboter gehören derzeit zu jenen Technologien, bei denen die Bilder schneller sind als die industrielle Wirklichkeit. Hinter dem Hype entsteht dennoch ein ernstzunehmendes Feld: Physical AI, also künstliche Intelligenz, die nicht nur Daten verarbeitet, sondern physische Arbeit ausführt.



Humanoide Roboter vor dem Durchbruch? Wie nah sie der Logistik wirklich sind



Im BMW-Werk Leipzig beginnt dieser nächste Automatisierungssprung nicht hinter einem Schutzzaun, sondern auf zwei Beinen. Zwei schwarz-weiße Androiden vom Typ Aeon des Züricher Herstellers Hexagon Robotics bewegen sich dort durch die Produktion. Sie bringen Material an die Linie, montieren Hochvoltbatterien, bewegen sich autonom durch die Halle, lernen dazu und lassen sich per Sprachbefehl anweisen. BMW testet damit in Deutschland erstmals humanoide Roboter in der Produktion. Parallel baut der Konzern in München ein Kompetenzzentrum für „Physical AI in Production“ auf. Dort soll geprüft werden, welche Systeme sich tatsächlich für die Fertigung eignen.



Die Erwartung ist groß, weil Europas Industrie vor einem strukturellen Problem steht. In vielen Bereichen fehlen heute schon Fachkräfte, besonders dort, wo körperlich anstrengende, monotone oder repetitive Tätigkeiten erledigt werden müssen. Heben, tragen, sortieren, montieren: Genau jene Arbeiten, die häufig nicht im Zentrum der Automatisierungsdebatte stehen, werden in vielen Betrieben schwerer besetzbar. Damit verbindet sich eine industriepolitische Hoffnung: Wenn Roboter flexibler werden, könnte Wertschöpfung stärker nach Zentraleuropa zurückkehren. Die Industrie sucht Maschinen, die nicht nur schneller sind, sondern verfügbar, belastbar und flexibel genug, um in bestehenden Produktionsumgebungen eingesetzt zu werden.



China zeigt die Muskeln



Während Europa testet, demonstriert China allerdings bereits Macht. Ende Februar in Hangzhou, Ostchina: Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz steht vor humanoiden Robotern des chinesischen Herstellers Unitree. Die Maschinen boxen, bewegen sich auf zwei Beinen und zeigen Kung-Fu-Einlagen. Solche Vorführungen sind mehr als Unterhaltung. Sie sind auch eine geopolitische Botschaft: China zeigt, wie weit seine Robotikindustrie gekommen ist.

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In chinesischen Fabriken arbeiten bereits rund zwei Millionen Industrieroboter. Jährlich kommen etwa 250.000 neue hinzu. Nach klassischen Industrierobotern und fahrerlosen Transportsystemen treiben nun chinesische Start-ups die humanoide Robotik voran. Namen wie Unitree, Agibot aus Shanghai oder Ubtech aus Shenzhen stehen für eine Dynamik, die den Markt neu sortieren könnte. Der nächste Engpass ist dabei nicht nur die Hardware, sondern das Training. In Zentren in Peking, Shenzhen oder Qingdao werden Roboter systematisch mit Daten gefüttert. Mladen Milicevic, Gründer des Robotikunternehmens Unchained Robotics aus Paderborn, beschreibt solche Trainingszentren mit einem Bild aus der industriellen Vergangenheit: „Das sieht aus wie früher in Nähfabriken. Nur wird hier versucht, massenhaft Daten zu generieren.“



Auch Infineon sieht humanoide Roboter als neues Wachstumsfeld. Vorstandschef Jochen Hanebeck gibt sich in der globalen Standortfrage keiner Illusion hin: „In Europa müssen wir jetzt schnell sein, um auch vorn mitzuspielen.“ Die zentrale Frage lautet damit nicht mehr nur, ob humanoide Roboter kommen. Sondern wer den Markt kontrolliert, wer die Daten besitzt, wer Standards setzt und wer an der nächsten Automatisierungswelle verdient.

Der Realitätscheck



Die Gegenwart ist deutlich nüchterner als viele Videos nahelegen. Auf der Hannover Messe lief der humanoide Roboter Agile One des Münchner Unternehmens Agile Robots über den Catwalk. Er war mit einem Sicherheitsgurt befestigt, machte einige Schritte, blickte zur Seite, winkte und drehte sich. Das Publikum klatschte, die Ingenieure waren erleichtert. Bettina Schön-Behanzin, Präsidiumsmitglied von Agile Robots, sagte: „Das nächste Level ist erreicht.“ Zugleich zeigte der Sicherheitsgurt, wo die Branche steht. Die Entwicklung ist jung, die Systeme sind noch nicht dort, wo industrielle Verfügbarkeit beginnt.



Ein anderer Test fand bei Siemens in Erlangen statt. Dort hoben Roboter des Londoner Start-ups Humanoid, Modell Alpha, zwei Wochen lang schwarze Plastikboxen. Acht Stunden pro Tag, 60 Kisten pro Stunde, von einem Stapel auf ein Förderband. Die Erfolgsquote lag bei über 90 Prozent. Das klingt respektabel, reicht für den dauerhaften Schichteinsatz aber noch nicht. In der Industrie sind zehn Prozent Fehlerquote ein Problem. In einzelnen Fällen griffen die Roboter daneben, in anderen gab es Sensorikprobleme.fill

