Halbleiter Geopolitik Europa : ASML: Europas mächtigste Superwaffe im eskalierenden Chipkrieg

09.02.2026
ASML baut die Technologie, ohne die moderne KI, Rechenzentren und Hochleistungschips nicht existieren. Was jahrzehntelang als unbezahlbar und physikalisch kaum beherrschbar galt, wurde zum entscheidenden Durchbruch der Halbleiterindustrie. Heute ist EUV-Lithografie der globale Engpass – und ASML der Akteur, der darüber entscheidet, wie schnell die digitale Welt wächst.

ASML Chipindustrie

ASML hat seinen Sitz in Veldhoven, einer kleinen, unscheinbaren Stadt in den Niederlanden. Hier werden die Maschinen produziert die moderne Chipproduktion ermöglichen. 

- © Industriemagazin

Dominique Otto