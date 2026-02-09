Tesla treibt erneut die ehrgeizigen Solarpläne von Firmenchef Elon Musk voran und sucht dafür verstärkt Fachkräfte. Aus aktuellen Stellenausschreibungen und Online-Beiträgen von Führungskräften geht erstmals ein konkreter Zeitrahmen hervor: Bis Ende 2028 will der Konzern in den USA eine Produktionskapazität von 100 Gigawatt (GW) aufbauen.

Musk hatte dieses Ziel bereits im Vormonat formuliert, allerdings ohne Zeitplan. Weder Tesla noch Musk äußerten sich zunächst auf entsprechende Anfragen.