Die Europäische Union steht im grenzüberschreitenden Onlinehandel vor einer systemischen Herausforderung. Eine Anfang Januar veröffentlichte, groß angelegte EU-weite Zollkontrollaktion zeigt deutlich, dass ein erheblicher Teil der aus Drittstaaten direkt an EU-Verbraucher gelieferten E-Commerce-Waren nicht den europäischen Produkt- und Sicherheitsstandards entspricht. Die Ergebnisse bestätigen, was viele Marktteilnehmer seit Jahren beobachten: Die Dynamik des globalen Onlinehandels wächst schneller als die Kontrollkapazitäten der Behörden.

Gemeinsam mit nationalen Marktüberwachungsbehörden kontrollierten die Zollstellen rund 20.000 Spielzeuge und kleine Elektronikartikel. Mehr als die Hälfte erfüllte nicht die geltenden EU-Produktvorschriften. Eine Auswahl der Produkte wurde zusätzlich in Laboren auf ihre Sicherheit getestet. 84 Prozent der geprüften Artikel wurden als gefährlich eingestuft. Laut EU-Bericht stammt der Großteil der erfassten illegalen Produkte aus China.

Rico Back, Managing Partner der SKR AG, bewertet die Resultate klar: „Diese Zahlen sind kein Ausreißer, sondern Ausdruck eines strukturellen Problems“, sagt er. „Der europäische Zoll steht vor Importvolumina, die mit klassischen Kontrollmechanismen nicht zu bewältigen sind.“

