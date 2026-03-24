Als Ursula von der Leyen und Australiens Premier Anthony Albanese am 24. März 2026 in Melbourne das lange verhandelte Freihandelsabkommen zwischen der EU und Australien besiegelten, war das mehr als eine klassische Handelsmeldung. Nach acht Jahren Verhandlungen, einem zwischenzeitlichen Scheitern 2023 und einer Rückkehr an den Tisch unter verschärften geopolitischen Vorzeichen steht das Abkommen für einen grundlegenden Wandel europäischer Wirtschaftspolitik: weg von naiver Effizienzlogik, hin zu einer Strategie der Resilienz. Es geht nicht mehr nur darum, wo Europa am billigsten einkauft. Es geht darum, von wem Europa abhängig sein will.

Australien ist dafür ein idealer Testfall. Das Land ist demokratisch, rohstoffreich, politisch stabil und sicherheitspolitisch eng im westlichen Lager verankert. Für die EU, die seit Jahren mit Chinas wirtschaftlicher Macht, Pekings industriepolitischen Verzerrungen und Exportkontrollen auf kritische Rohstoffe ringt, ist Canberra damit weit mehr als ein ferner Partner im Pazifik. Australien wird in Brüssel zunehmend als strategischer Baustein gelesen: als Lieferant, als Investitionsstandort, als Sicherheitsakteur und als Teil eines größeren Versuchs, globale Lieferketten neu zu ordnen.