Die Maschinenfabrik Liezen (MFL) hat einen Jahrhundertauftrag an Land gezogen: Das deutsche Güterverkehrsunternehmen Helrom lässt - vorerst - 40 innovative Güterwaggons in der Obersteiermark fertigen. Das Auftragsvolumen liegt im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Läuft die Produktion gut, gibt es die Option auf weitere Aufträge. Bis 2033 könnte so eine Viertelmilliarde Euro fließen, sagte MFL-Geschäftsführer Herbert Decker am Freitag bei einer Pressekonferenz.



Die MFL habe sich zum Ziel gesetzt, "das westeuropäische Zentrum für die Produktion innovativer Güterwagen zu werden". Mit diesem spektakulären Auftrag ist der Grundstein dafür gelegt", so Decker. Die neuen Güterwagen seien eine Innovation auf der Schiene, weil sie ganze Sattelauflieger, die eigentlich nicht "kranbar" sind, aufnehmen und transportieren können.



Jeweils zwei Sattelauflieger passen auf einen so genannten Trailer-Wagen. Ein Zug besteht aus 20 solcher Wagen. Die Sattelauflieger können durch ein neuartiges Schwenksystem verladen werden. Derzeit verkehrt ein solcher neuartiger Zug bereits zwischen Wien und Düsseldorf. Helrom-Geschäftsführer Roman Noack berichtete, dass der Zug im vergangenen Jahr 306 Mal zwischen den beiden Städten verkehrte - fast täglich. "Wir sind sehr zuverlässig und pünktlich und können sogar Lebensmittel transportieren", versicherte Noack. Die Nachfrage der Spediteure sei groß, deshalb wolle man die innovativen Güterwagen nun in großer Zahl produzieren.

Bislang werden europaweit nur etwa zwei Prozent aller Sattelauflieger über lange Strecken auf der Schiene transportiert. Die neuen Waggons von Helrom lösen das Problem der nicht "kranbaren" Sattelauflieger. Damit können künftig alle Sattelauflieger "barrierefrei" per Bahn transportiert werden. Allein der eine Zug mit seinen 306 Fahrten im vergangenen Jahr hätte so beim Transport von mehr als 16.000 Lkw-Aufliegern rund 10.000 Tonnen CO2 eingespart.