Grund für die Umsatzrückgänge der Keba Group AG seien Nachfrageschwächen vor allem im Bereich der Geschäftsfelder Industrie- und Energieautomation, so CEO und Vorstandssprecher Christoph Knogler und Finanzvorstand Andreas Schoberleitner bei einem Pressegespräch am Donnerstag in Linz.. Für das Maschinenbauumfeld sei die mangelnde Nachfrage konjunkturell geprägt gewesen. Dazu kämen allgemein bekannte Herausforderungen wie hohe Inflation oder Unsicherheiten durch Ukraine- und Nahost-Krise, sagte Knogler ohne konkrete Zahlen zu nennen.



Bei den Ladestationen hingegen seien im abgelaufenen Geschäftsjahr die Lagerbestände der Händler zu voll gewesen. "Seit Anfang des Kalenderjahres erholt sich dieser Markt und es zeigt sich wieder ein Nachfragewachstum", so Knogler. Außerdem bleibe die E-Mobilität ein wichtiger Bestandteil der Dekarbonisierung des Individualverkehrs. "Es wird sehr viel diskutiert, aber diese wichtige Säule wird sich durchsetzen."



Größer seien die Unsicherheiten derzeit noch beim Heizungsmarkt, wo Keba Steuerungen für Hersteller von Biomasseheizungen und Wärmepumpen baut. "Hier sehen wir noch wenig Licht am Ende des Tunnels", sagte Knogler. "Mittelfristig sind wir aber auch hier zuversichtlich, denn wir müssen einfach heizen und daran wird auch trotz schwacher Immobilien- und Baukonjunktur kein Weg vorbeiführen", ergänzte Finanzvorstand Schoberleitner.