Der Anlagenbauer Oerlikon mit Sitz im Schweizerischen Freienbach verkauft sein gesamtes Russland-Geschäft an das dortige Management. Als Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ukraine wurden bereits Anfang März sämtliche grenzüberschreitenden Geschäftsbeziehungen mit Russland eingestellt. Am Donnerstag teile Oerlikon mit, nun das gesamte Russland-Geschäft einzustellen. Oerlikon beschäftigt in Russland an sechs Standorten 48 Mitarbeiter. Der Umsatz des Russland-Geschäftes lag 2021 bei 4,85 Millionen Euro. Der Umsatz des Konzerns belief sich im gleichen Jahr auf 2,6 Milliarden Euro.