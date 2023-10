Es ist eine auf den ersten Blick kuriose Meldung, die im Sommer durch die Medien gegangen ist. Die britische Güterverkehrstochter der Deutschen Bahn, DB Cargo UK, stellt zwei Dutzend ihrer modernsten Elektrolokomotiven der Baureihe 90 außer Dienst – und nimmt stattdessen den Betrieb mit alten Dieselloks der Baureihe 60 wieder auf. Die explodierenden Strompreise sollen die Gesellschaft mit Hauptsitz in Doncaster zu diesem Schritt gezwungen haben.

Auch wenn die Nachrichten aus Österreich nicht so spektakulär sind: Die insgesamt 56 österreichischen Güterbahnverkehrsunternehmen leiden darunter, dass sich der Preis für Traktionsstrom trotz dramatischem Rückgang nachhaltig verdoppelt hat, während der Dieselpreis sich bei einem Plus von rund 20 Prozent eingependelt hat. Zum Beispiel der größte Güterbahntransporteu des Landes, die ÖBB-Tochter RCA: Bis Juli 2023 verzeichnete die Rail Cargo Austria einen Einbruch der Transportmengen von 11,2 Prozent auf 46,1 Millionen Tonnen.

