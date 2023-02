Die Pläne, das Logistikzentrum Fürnitz nahe Villach zu einem "Trockenhafen" mit einem Schienen-Zollfreikorridor für den italienischen Adriahafen Triest zu machen, sind weit gediehen. Erste Testzüge sollen noch heuer verkehren, ein Regelbetrieb ist ab 2023 geplant, sagte ÖBB-CEO Andreas Matthä mit italienischen Partnern bei einer Pressekonferenz in Villach. Einige Details seien noch offen, etwa jene zur behördlichen Zollabwicklung und deren Digitalisierung.

Aktuell hat das "Logistik Center Austria Süd" (LCA-Süd) in Fürnitz, gelegen an der Tauern- und an der Baltisch-Adriatischen Achse, eine Kapazität zur Abwicklung von 100.000 20-Fuß-Containern im Jahr, die Auslastung liegt bei rund 40 Prozent. Pläne zu einem Ausbau lägen in der Schublade, sagte Matthä, man wolle aber erst die Geschäftsentwicklung abwarten, derzeit sei die Kapazität ausreichend. Das Logistikzentrum Fürnitz gehört je zur Hälfte den ÖBB und dem Land Kärnten.