Im kommenden Jahr soll dann mehr Güterverkehr von der Straße auf die Schiene gebracht werden und dazu soll unter anderem das ab Jänner 2023 geltende Abfallwirtschaftsgesetz beitragen. Somit müssen ab dem nächstem Jahr Abfalltransporte über 10 Tonnen mit der Bahn transportiert werden. Bei der ÖBB geht man mittelfristig von einer Verdoppelung der transportierten Abfallmengen aus - aktuell seien es rund 8 Mio. Tonnen. Dafür sollen rund 75 Millionen Euro in neues Wagenmaterial investiert und auch 400 Container-Tragewagen angeschafft werden.

Unterdessen werde der Zollfreikorridor vom Hafen Triest zum Dry Port Villach zusätzliche Straßentransporte auf die Schiene lenken.



Auch das internationale Netz der ÖBB RCG soll ausgebaut und mit 1.Jänner 2023 durch eine neue Niederlassung in Shanghai operativ tätig werden. Damit möchte die ÖBB den Mittelkorridor der "Neuen Seidenstraße" ausbauen.



Mit Anfang des zweiten Quartals 2023 hofft man bei den ÖBB auch in Serbien mit einer eigenen Gesellschaft zu starten. Serbien wäre damit das 13. Land, in dem die ÖBB RCG mit eigenen Maschinen und eigenem Personal aktiv ist. Damit könne man auch eine zweite Route in Richtung Türkei und Griechenland anbieten und "krisenresistenter" werden.