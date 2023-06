„DEXIS Europe beziehungsweise die einzelnen Töchter haben bereits zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit Predictive Maintenance-Lösungen begonnen, vor allem in UK und Deutschland, aber auch Spanien ist darin sehr stark. Innerhalb der Gruppe ist dafür ein European Competence Center gegründet worden und diese Lösungen vertreiben jetzt auch wir“, erklärt Stefan Roth: „So sind wir einerseits europaweit unterwegs, andererseits bilden wir unsere eigenen Leute aus, beispielsweise in der Schwingungsanalytik, damit wir auch regional schnell agieren können.“ Maschinen- und Anlagenwartung nach vorbestimmten Intervallen, korrigierend oder wenn gerade Zeit ist, war gestern. Heute wird vorausschauende oder auch intelligente Instandhaltung, im Jargon eben Predictive Maintenance, bewusst und auf Basis einer Datensammlung gezielt initiiert, erklärt Stefan Roth die Richtung. Corona und Ukrainekrieg haben die Verwerfungen entlang der Supply Chain den Paradigmenwechsel beschleunigt. Pilotprojekte von DEXIS Austria sind bereits implementiert: „Predictive Maintenance ist grundsätzlich für alle Branchen ein Thema“, sagt Roth, „in Österreich spüren wir vor allem in der Lebensmittelindustrie – sehr nachdrücklich fragen Brauereien an – und in der Kunststoff- und der Papierindustrie den Bedarf.“ Branchen, in denen DEXIS quer über den Kontinent erfolgreich bereits zahlreiche Predictive Maintenance-Lösungen installiert hat. Auf diese Erfahrungen kann nun DEXIS Austria zurückgreifen: „Europaweit reden wir von rund 120 Experten auf diesem Gebiet.“



Es geht darum, Technologien wie mobile Lösungen, Big-Data-Anwendungen und IoT zu nutzen, um sicherzustellen, dass alle für die Produktion erforderlichen Geräte jederzeit effizient arbeiten. Und auch bei Predictive Maintenance kommt in der optimierten Endstufe alles aus einer Hand, aus der Hand eines Vollsortimenters, von den zu wartenden Ersatzteilen bis hin zu den Auswertungen. Kurz: Ein Gesamtpaket an Beschaffungs- und Bewirtschaftungslösungen für die Instandhaltung. So lautet das Versprechen von DEXIS Austria auch hier: Die Kunden können sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren.



Costumer Solutions Manager Roth: „Predictive Maintenance kommt aus dem klassischen Condition Monitoring-Bereich heraus – man sieht sich den Zustand einer Anlage an, aber versucht natürlich frühzeitig präventiv zu reagieren und die richtigen Schlüsse zu ziehen.“ Die konkrete Kostenersparnis hängt vom Einzelfall ab. „Nur eines“, versucht der DEXIS-Experte die Dimensionen greifbarer zu machen, „unsere Lösungen amortisieren sich innerhalb von kürzerer Zeit. Warum? Weil ein einziger Stillstand meistens deutlich mehr kostet als jegliches Invest in ein solches System. Wenn ich nur einen Stillstand vermeiden kann, dann habe ich als Unternehmen schon gewonnen.“ Der zeitliche Aufwand, bis eine Predictive Maintenance-Lösung „steht“, ist unterschiedlich, und hängt von Gegebenheiten und Projektgrößen ab. Es gibt Plug & Play-Systeme, die schon nach einer Woche einsatzbereit sind.



Schlussendlich stehen die optimale Auslastung von Maschinen und Anlagen und Effizienzsteigerungen im laufenden Betrieb im Mittelpunkt. Reparaturen oder auch Neuanschaffungen sollen seltener notwendig werden. Die Auswertungen über den aktuellen Zustand der Anlagen dienen den Experten von DEXIS Austria nicht nur dazu, die Produktion abzusichern. Die Daten dienen auch dazu den Unternehmen konkrete Prozessverbesserungen vorzuschlagen. Stefan Roth spricht zusammenfassend nochmal von Paradigmenwechsel: „Vom reinen Verkauf von technischen Produkten hin zu Lösungen für die gesamten Prozesse der Supply Chain– das bedeutet jede Menge Mehrwert für den Kunden." (red)