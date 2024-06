Fusion Consulting AG bietet eine innovative Lösung an, um Kühlketten zuverlässig und präzise zu überwachen – was aus vielerlei Gründen von größter Bedeutung. Die Lösung „Cold Chain Management Solution (CCMS)” basiert auf der SAP Business Technology Platform (SAP BTP) und demonstriert einen konkreten Anwendungsfall dieser Technologieplattform, der zeigt, welche Innovationen Unternehmen in Zusammenarbeit mit SAP verwirklichen können.

Die Gewährleistung der Produktintegrität spielt in der Life-Sciences-Branche eine herausragende Rolle. Es ist von größter Bedeutung, die Produktsicherheit und -konformität gemäß den gesetzlichen Vorgaben des jeweiligen Landes oder der jeweiligen Region zu gewährleisten. Insbesondere bei lebensrettenden Arzneimitteln, Biologika, Impfstoffen und anderen medizinischen Produkten, die temperaturempfindlich sind, muss eine kontinuierliche und korrekte Kühlung sichergestellt werden. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Gewährleistung der Patientensicherheit. Temperaturschwankungen während der Lagerung oder des Transports können die Wirksamkeit medizinischer Produkte beeinträchtigen, was zu verminderten oder sogar schädlichen Auswirkungen bei der Verabreichung an Patienten und Patientinnen führen kann.

Die Unterbrechung der Kühlkette führt zu erheblichen finanziellen Verlusten für Hersteller und Käufer, da Temperaturschwankungen zur Verderblichkeit von Produkten führen können. Eine kontinuierliche Aufrechterhaltung gleichbleibender Temperaturbedingungen entlang der gesamten Kühlkette ist entscheidend für die Wirksamkeit und Sicherheit der verschiedenen Produkte.