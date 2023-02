Der heimische Verpackungskonzern Constantia Flexibles, einst Teil des legendären Turnauer-Imperiums, derzeit im Eigentum der französischen Investmentgruppe Wendel SE und nach eigenen Angaben weltweit drittgrößter Hersteller von flexiblen Verpackungslösungen, plant einen großen Schritt am Mega-Markt in Indien: hat eine Joint-Venture-Vereinbarung (JV) für seine Geschäftsaktivitäten in Indien mit Premji Invest und SB Packagings unterzeichnet. Der Zusammenschluss soll Constantia Flexibles dabei helfen, weiter zu wachsen und einen Mehrwert auf dem indischen Markt zu generieren. "Ich freue mich sehr mit SB Packagings und Premji Invest zusammenzuarbeiten", sagt Pim Vervaat, CEO von Constantia Flexibles.



Das Joint Venture strebt sowohl organisches als auch anorganisches Wachstum in Marktsegmenten mit höherer Wertschöpfung in Indien an, wobei es seinen starken Wachstumskurs im Hygienesegment fortsetzt und gleichzeitig die nachhaltigere Monomaterial-Produktpalette EcoLam weiterentwickelt. Mit den neuen Partnern ist Constantia Flexibles in der Lage, das Geschäft in der Region und in verschiedenen Marktsegmenten zu stärken. Da SB Packagings ein führender Anbieter im Hygienesegment ist, wird die neue Partnerschaft dazu beitragen, das Portfolio von Constantia Flexibles zu erweitern. Das Closing der Joint-Venture-Vereinbarung wird voraussichtlich Ende März erfolgen, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen. Für die Transaktion fungiert KPMG India als exklusiver Finanzberater von Constantia Flexibles.

Lesen Sie hier auch: Der feine Herr Schernthaner. Die skurrile Karriere des ehemaligen CEOs der Schur Flexibles.

Wie lange Constantia Flexibles selbst noch im Eigentum der Wendel SE sein wird, ist unklar: Im November wurde bekannt, dass dass das Finanzunternehmen den Verkauf des österreichischen Verpackungsunternehmens Constantia Flexibles erwägt. Der Wert der Firma könnte rund 2 Mrd. Euro betragen, hieß es damals. Ein formelles Bieterverfahren könnte im zweiten Quartal 2023 oder später beginnen. Constantia Flexibles ist auf flexible Verpackungen, etwa für Lebensmittel oder Pharmaerzeugnisse, spezialisiert. Das Unternehmen beschäftigt weltweit über 8.500 Personen.