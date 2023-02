Der Lustenauer Bandwaren-Hersteller Alge-innotex GmbH ist insolvent. Am Montag ist am Landesgericht ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet worden. Grund für die Insolvenz seien fehlerhafte Silikonstreifen eines Zulieferers, wie mehrere Gutachten gezeigt hätten, und die daraus resultierenden Reklamationen. Zwar konnte der Silikon-Zulieferer sei zwischenzeitlich erfolgreich gewechselt werden, doch es stehen hohe Gewährleistungs- und Schadenersatzforderungen im Raum: So habe ein Kunde eine Forderungen in Höhe von 700.000 Euro angekündigt. Alge-innotex sei nicht im Stande, für diese aufzukommen und daher zahlungsunfähig. 26 Gläubiger seien betroffen, so die Gläubigerverbände.

Der KSV beziffert die in Höhe von 4,5 Mio. Euro, der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) von 4,4 Mio. Euro. Ihnen stehen Aktiva von 570.000 Euro gegenüber. 26 Gläubiger seien betroffen, so die Gläubigerverbände.

Das Unternehmen ist laut den Gläubigerverbänden Marktführerin in der Herstellung von elastischen Bändern für Motorrad-, Ski und Arbeitsschutzbrillen. Der eingebrachte Sanierungsplanvorschlag laute auf 20 Prozent binnen zwei Jahren ab Annahme des Sanierungsplans. Die Finanzierung solle durch die Fortführung des Unternehmens erwirtschaftet werden. Forderungen können bis 26. Jänner eingebracht werden. Die Prüfungstagsatzung ist für 9. Februar angesetzt, über den Sanierungsplan wird am 23. Februar abgestimmt.

Das Vorgängerunternehmen Alge Elastic wurde 1923 als Stickerei gegründet, ab den 1930er-Jahren produzierte das stetig wachsende Unternehmen elastische Bänder, die als Kurzwaren oder in der Wäscheproduktion Verwendung fanden. Seit 2009 wurden zunehmend technische Textilien, etwa Bänder für den medizinischen Bereich und smarte Textilien, entwickelt. 2019 schlitterte man in den Konkurs.

