In einem bedeutenden Wechsel verstärkt Harald Luchs ab dem 1. Dezember 2023 als Chief Sales Officer das Geschäftsführungsteam von Aon Österreich, nachdem er vom direkten Mitbewerb gewechselt ist. In seiner neuen Position übernimmt er von CEO Marcel Armon die direkte Managementverantwortung als Ressortleiter Vertrieb für ganz Österreich.



Marcel Armon betont die strategische Ausrichtung von Aon Österreich, die auf dem Ausbau des Industrie- und KMU-Geschäfts basiert. Die Herausforderung besteht darin, die langjährigen Erfahrungen im Risikoabsicherungsbereich großer Konzerne nun gezielt auf kleinere und mittelständische österreichische Unternehmen zu übertragen. Dies ist notwendig, da die Risikoszenarien in ihrer Komplexität unabhängig von der Unternehmensgröße gleichbleibend anspruchsvoll sind.

Armon erklärt: 'Der Schlüssel zum Erfolg liegt in unserer starken, regionalen Präsenz und persönlichen Beratung, da Versicherungsgeschäft auf Vertrauen basiert. Die Regionalleiter spielen als Vertriebsspeerspitze eine zentrale Rolle in unserer Wachstumsstrategie. Gemeinsam mit Harald Luchs werden sie unseren Marktanteil in Österreich signifikant steigern.'"