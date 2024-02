Die TÜV Austria führt das Ranking der besten Fortbildungsangebote in Österreich. In einer im Auftrag von INDUSTRIEMAGAZIN erstellten Branchenstudie wurden 250 Personalentscheider sowie 250 Teilnehmer von Fortbildungsangeboten zu ihren Erfahrungen mit der Qualität von Inhalt, Vortragenden und der Wissensvermittlung befragt. Unter den 28 Startern in der Kategorie „Gesamtanbieter“ machte TÜV Austria das Rennen, gefolgt vom WIFI, dem Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschaftskammer Österreich.



„Weiterbildung ist ein Universalwerkzeug“ sagt Christian Bayer, Geschäftsführer der TÜV Austria Akademie. „Wer Neues lernt, kann neue Herausforderungen besser meistern. Mit unseren Kunden bilden wir gemeinsam ein kompetentes Netzwerk für Sicherheit, Technik, Qualität und Nachhaltigkeit. Wir freuen uns über die neuerliche Top-Bewertung der TÜV Austria Akademie. Wür freuen uns über diesen Impuls für Weiterbildung.“



Im Seminaranbieter-Ranking hat INDUSTRIEMAGAZIN die besten Anbieter von beruflicher Weiterbildung in Österreich 2024 ermittelt. 250 Personalverantwortliche sowie 250 Teilnehmer von Seminaren im Vorjahr bewerteten eine Vielzahl von Weiterbildungsangeboten von Produktion bis Finanzen & Controlling. Insgesamt wurde das Image von 92 Fortbildungsanbietern abgefragt.

