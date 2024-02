The Cambridge Institute führt das Ranking der besten Fortbildungsangebote im Bereich Fremdsprachen an. In einer im Auftrag von INDUSTRIEMAGAZIN erstellten Branchenstudie wurden 300 Personalentscheider sowie 300 Teilnehmer von Fortbildungsangeboten zu ihren Erfahrungen mit der Qualität von Inhalt, Vortragenden und der Wissensvermittlung befragt.



Wenig Bewegung war in der diesjährigen Wertung in der Sparte Sprachen zu vermelden, einem ungebrochen wichtigen und gut gebuchten Bereich des Seminargeschäfts. Wie in den beiden Vorjahren liegt das Cambridge-Institut unangefochten an der Spitze. Platz Zwei ging dieses Jahr an inlingua Sprachschule Wien, Platz Drei an The Language Company Sprachinstitut.



„Die hervorragende Qualität unseres Trainer-Teams, die mit Leidenschaft, Engagement und Expertise unsere Kundinnen und Kunden auf ihrem Spracherwerbsweg begleiten, hat uns heuer wieder den 1. Platz verschafft“ sagt Florian M. Karnutsch, Geschäftsführer, The Cambridge Institute. „Dieser Erfolg bestätigt erneut, dass wir uns zu Recht als eine der führenden Sprachschulen Österreichs bezeichnen können" so Karnutsch weiter. "Wir sind fest entschlossen, auch in Zukunft unseren hohen Qualitätsstandards treu zu bleiben und unseren Kundinnen und Kunden weiterhin ein erstklassiges Sprachtraining zu bieten. Ich bin unglaublich stolz auf unser gesamtes Team und möchte mich bei allen herzlich bedanken, die zu diesem Erfolg beigetragen haben."

Im Seminaranbieter-Ranking 2024 hat INDUSTRIEMAGAZIN die Besten aus insgesamt 92 Fortbildungsanbietern abgefragt.