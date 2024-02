Kanzian Engineering & Consulting ist Österreichs Bester Fortbildungsanbieter im Bereich Facility Management. In einer im Auftrag von INDUSTRIEMAGAZIN erstellten Branchenstudie wurden 250 Personalentscheider sowie 250 Teilnehmer von Fortbildungsangeboten zu ihren Erfahrungen mit der Qualität von Inhalt, Vortragenden und der Wissensvermittlung befragt. Kanzian führt die Teilkategorie vor den Anbietern ATGA und Roiger an.



Seit 1998 bietet KEC Seminare an. „Ziel ist es, in einem professionellen Umfeld, Managementbeauftragten oder Internen Managementsystem-Auditoren die Grundlagen der unterschiedlichen Normanforderungen sowie Audittechnik zu vermitteln“ sagt Firmenchef Rudolf Kanzian. „Dass sowohl die fachlichen Inputs aber auch der qualitativ hochwertige Erfahrungsaustausch mit den anderen Teilnehmern aus den verschiedensten Branchen sehr geschätzt werden, beweist die hohe Anzahl an wiederkehrenden Seminarteilnehmern und die Weiterempfehlungen. Der Rekord einer Teilnehmerin liegt bei 45 Weiterempfehlungen“ so Kanzian.

Insgesamt wurden für das Seminaranbieter-Ranking 2024 92 Fortbildungsanbieter abgefragt.