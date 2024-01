Kerkhoff Consulting stärkt seine Position auf dem österreichischen Markt mit der Berufung von Julia Schreitl zur Leiterin des Wiener Büros. Die erfahrene Expertin für Beschaffung und Supply Chain Management, die ihre Fähigkeiten bereits bei Unternehmen wie Coca-Cola Hellenic und der BCG Group unter Beweis gestellt hat, wird eine zentrale Rolle beim geplanten Wachstum und der Expansion des Unternehmens in Österreich einnehmen.

