Wie bereits 2022 und 2023 führt die Die StEP-Up Academy das Ranking der besten Fortbildungsangebote im Bereich Produktion und Fertigung an. In einer im Auftrag von INDUSTRIEMAGAZIN erstellten Branchenstudie wurden heuer 250 Personalentscheider sowie 250 Teilnehmer von Fortbildungsangeboten zu ihren Erfahrungen mit der Qualität von Inhalt, Vortragenden und der Wissensvermittlung befragt. Auf Rang Zwei platzierte sich Festo Services, Rang Drei ging an Kanzian Engineering und Consulting.

Es freut uns sehr, dass wir – wie auch in den vergangenen Jahren – von unseren Kunden zum besten Seminaranbieter in der Kategorie „Produktion und Fertigung“ gewählt wurden. Unsere Lehrgänge – z.B. Yellow Belts, Green Belts, Black Belts, Master Black Belts – sind bereits in vielen Unternehmen geforderte Meilensteine auf den Karrierepfaden ihrer Führungskräfte“ sagt Berndt Jung, Geschäftsführer, StEP-Up Quality & Productivity GmbH.

Mit den Lehrgängen von Step-Up sind auch ECTS-Punkte verknüpft, die im Rahmen des gemeinsam mit der Universität für Weiterbildung Krems entwickelten Studiums „Lean Operations Management“ angerechnet werden können.

"Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist sicher die hohe Praxisorientierung unserer Trainer" sagt Jung. "Zu mehr als 50 % ihrer Zeit optimieren sie als Consultant und Coach gemeinsam mit unseren Kunden die Leistungsfähigkeit ihrer Prozesse. Das dabei gewonnene Know-how fließt konsequent in unsere Trainings und Lehrgänge ein. Für die Führungskräfte unserer Kunden wird in unseren Trainings speziell auf ihre Rolle im Zusammenhang mit der Anwendung von Methoden und Werkzeugen eingegangen. Die Führungskräfte bekommen so ein klares Bild, was Leadership bedeutet, und entwickeln für sich eigene Führungsroutinen. Unternehmenswerte wie Safety first, Qualität, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit, make it simple etc. werden Bestandteil der gelebten Praxis."

Insgesamt wurden 2024 für das Seminaranbieter-Ranking 92 Fortbildungsanbieter abgefragt.

