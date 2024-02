Das Hernstein Insititut für Management und Leaderhip führt das Ranking der besten Fortbildungsangebote im Bereich Führung und Strategie an. In einer im Auftrag von INDUSTRIEMAGAZIN erstellten Branchenstudie wurden 250 Personalentscheider sowie 250 Teilnehmer von Fortbildungsangeboten zu ihren Erfahrungen mit der Qualität von Inhalt, Vortragenden und der Wissensvermittlung befragt. Unter den 25 Startern in dieser Kategorie machte Hernstein das Rennen, gefolgt von der WU Executive Academy.



“Die Auszeichnung in der Kategorie „Führung und Strategie“ bestärkt uns, dass wir mit unserem umfassenden Portfolio exakt die Wünsche und Anforderungen der Führungskräfte erreichen” sagt Michaela Kreitmayer, Leiterin des Hernstein Institutes. "Seit mehr als 50 Jahren entwickeln wir Angebote, um Leadership- und Management-Kompetenzen zu stärken und Führungs­kräfte sowie Unternehmen auf ihrem Weg zum Erfolg zu begleiten. Mit unseren erfahrenen Expertinnen und Experten setzen wir dabei auf den von uns entwickelten Hernstein Lernansatz, der unsere gruppendynamischen Wurzeln mit einem systemischen Verständnis von Organisationen verbindet" so Kreitmayer weiter.

Im Seminaranbieter-Ranking hat INDUSTRIEMAGAZIN die Besten aus insgesamt 92 Fortbildungsanbietern abgefragt. Alle Resultate finden Sie in der Übersicht der Weiterbildungsangebote 2024.