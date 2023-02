Zeitreihendatenbanken entwickeln sich dank immer mehr (Industrial) Internet of Things (IoT)-Anwendungen rasant. Viele europäische Industrieunternehmen setzen auf das Open Source Projekt Apache IoTDB, heißt es in einer offiziellen Mitteilung. Entwicklerinnen und Entwickler sind heute auf der Suche nach Datenbanken, die die Datenaufnahme, die Speicherkomprimierung sowie die Abfrage- und Analysefunktionen in den Projekten optimieren können, um ihre Anwendungen mit zeitgestempelten Daten zu erfüllen. Timecho will diese Anwender unterstützen. Die Finanzierungsrunde wird angeführt von Sequoia China und Teil dieser sind auch Koalafund, Gobi China und Cloudwise. Sie investieren über zehn Millionen US-Dollar.



Software-Ökosystem



Das Open Source Projekt gehört zu den erfolgreichsten Apache-Projekten in den zurückliegenden Jahren, heißt es in einer Mitteilung. Timecho liefere für die Industrie die technische Infrastruktur, um anspruchsvolle Anwendungsfälle zu unterstützen, so die Gründer. Das Entwickler-Team um den deutschen Technischen Direktor Dr. Julian Feinauer will noch mehr Industrieunternehmen von den Vorteilen von IoTDB überzeugen. Feinauer skizziert die Vorteile:



- Einfache und effiziente Synchronisation von Zeitreihen zwischen verschiedenen Instanzen.



- Das Datenmodell ist für IoT Usecases spezialisiert und damit maximal performant und kommt z.b. auch mit eingeschränkten Ressourcen aus.



- Die Daten werden im Hintergrund so aufbereitet, dass sehr schnelle Abfragen für (interaktive) Analysen möglich sind.



„Apache IoTDB ist leichtgewichtig, benutzerfreundlich und tief in das industrielle Software-Ökosystem integriert, wie z. B. Apache PLC4X, Kafka, Spark oder Grafana", erklärt Dr. Xiangdong Huang, Gründer von Timecho und Vorsitzender des Apache IoTDB PMC. Anwender aus der Energiewirtschaft, im Verkehrswesen und in der Produktion wprden Apache IoTDB zusammen mit Timecho einsetzen „um die Anwendung im IoT-Bereich zu erweitern und die Leistung zu verbessern, um den spezifischen Anforderungen von Unternehmen gerecht zu werden, wird Timecho ein Großteil des Investments in Forschung und Entwicklung investieren und Funktionen wie die End-Edge-Cloud-Synchronisation zu verbessern“, verspricht Huang und Feinauer ergänzt: „Die Open-Source-Community ist für uns entscheidend und wir wollen diese in den kommenden Monaten stärken. Aus ihr entwickeln sich viele interessante Use Cases und Lösungen.“ Das Ziel sei ein IoT Ökosystem aufzubauen, heißt es bei den Gründern.