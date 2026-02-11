OpenClaw : Wie ein Oberösterreicher Big Tech mit seinen eigenen Waffen schlägt

11.02.2026
Lesezeit: ca. 5 Minuten
Ein Entwickler aus Wien sorgt weltweit für Aufsehen. Während Google, Microsoft und OpenAI Milliarden in autonome Agenten investieren, setzt Peter Steinberger auf Open Source und lokale Kontrolle. OpenClaw könnte damit nicht nur Big Tech herausfordern, sondern auch die industrielle Wissensarbeit grundlegend verändern.
Die Startseite von OpenClaw

OpenClaw-Startseite: Der KI-Agent läuft lokal, ist Open Source und verbindet Sprachmodell, Browser und Anwendungen zu einem autonomen System.

- © OpenClaw

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das WEKA PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt WEKA PRIME Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 1,00
Erstveröffentlichung
11.02.2026
Letzte Aktualisierung
11.02.2026
Dominique Otto