Peter Steinberger ist kein klassischer KI-Guru. Er ist Software-Ingenieur. Bekannt wurde er mit PSPDFKit. Ein Werkzeug, das PDF-Funktionen in Apps und Unternehmenssoftware bringt. Kaum jemand kennt den Namen, aber Millionen Menschen nutzen Software, in der sein Code steckt.

Er hat das Unternehmen jahrelang selbst finanziert und aus eigener Kraft groß gemacht. 2021 holte er erstmals einen großen Investor an Bord. Insight Partners stieg mit rund 100 Millionen Euro ein. Später verkaufte Steinberger einen Großteil seiner Anteile und zog sich aus dem operativen Geschäft zurück. Der Exit brachte ihm finanziellen Erfolg. Aber auch einen Bruch.

Wie er selbst erzählt, ist er nach dem Kauf in ein Loch gefallen ist. Leere. Erschöpfung. Burnout. Jahrelang aufbauen, dann plötzlich loslassen. Und genau in dieser Phase explodierte die KI-Welt. Large Language Models wurden massentauglich. Menschen, die zuvor nie mit künstlicher Intelligenz gearbeitet hatten, begannen plötzlich täglich mit ihr zu interagieren.

Jahre später begann Steinberger wieder mit Codes zu experimentieren. OpenClaw war ursprünglich genau das. Ein Experiment. Ein Nebenprojekt. Eine Spielerei eines talentierten Softwarearchitekten. Im November 2025 veröffentlichte er es unter dem Namen Clawdbot auf GitHub. Öffentlich. Frei zugänglich.

Kurz darauf, im Januar 2026, begann das Projekt viral zu wachsen. Es wurde erst in Moltbot umbenannt, dann in OpenClaw. Was als kleines Entwicklerprojekt begann, wurde binnen kürzester Zeit zum Gesprächsthema der internationalen Tech-Szene.

In dutzenden Interviews, seitdem spricht Steinberger nicht von Superintelligenz. Er redet von Werkzeugen. Von Systemen, die lokal laufen. Von Kontrolle statt Abhängigkeit. Kein Silicon-Valley-Pathos. Kein Milliarden Funding. Sondern ein Entwickler aus Wien, der etwas gebaut hat, das größer geworden ist als geplant.

