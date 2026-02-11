Cybersecurity und IT-Sicherheit : Cybersecurity-Fehler mit Ansage: Was Unternehmen von einem Autodiebstahl lernen können

11.02.2026
Lesezeit: ca. 9 Minuten
Vom Darknet bis Deepfake: Sechs führende Cybersecurity-Experten geben exklusive Einblicke in reale Hackerangriffe, Strategien zur Abwehr und die größten Sicherheitslücken in Unternehmen. Was Sie jetzt über IT-Sicherheit, Datenschutz, Ransomware, Cyberangriffe und die neuen EU-Vorgaben wie NIS2 wissen müssen – und warum menschliche Fehler oft das größte Risiko sind.
Cyberberater Aufmacher

Helfen Unternehmen, sich gegen Angriffe zu schützen: 6 Cybersicherheitsberater im Porträt

- © WEKA Industrie Medien, Adobe Stock, beigestellt

Erstveröffentlichung
11.02.2026
Letzte Aktualisierung
11.02.2026
Wolfgang Korne