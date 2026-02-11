Cybersicherheit ist längst kein rein technisches Thema mehr, sondern eine strategische Überlebensfrage für Industrieunternehmen. Die Bedrohungslage hat sich in den vergangenen Jahren massiv verschärft – und aktuelle Zahlen aus 2024 unterstreichen diese Entwicklung eindrucksvoll. Österreich bildet dabei keine Ausnahme. Der KPMG Cyber Security Report 2024 zeigt, dass 57 Prozent der heimischen Unternehmen innerhalb der vergangenen zwölf Monate von Cyberangriffen betroffen waren. Phishing, Social Engineering und Ransomware zählen zu den häufigsten Angriffsmethoden, die nicht selten Schäden im sechs- bis siebenstelligen Bereich verursachen. Laut dem Bitkom-Wirtschaftsschutzbericht 2024 entsteht der deutschen Wirtschaft durch Cyberkriminalität ein jährlicher Schaden von rund 206 Milliarden Euro. 72 Prozent der Unternehmen waren von Datendiebstahl, Spionage oder Sabotage betroffen. Besonders im Fokus stehen dabei Industrieunternehmen, deren vernetzte Produktions- und Lieferketten zunehmend Angriffsfläche bieten.

Auch international steigen die wirtschaftlichen Auswirkungen weiter an. Der „Cost of a Data Breach Report 2024“ von IBM beziffert die durchschnittlichen Kosten einer Datenpanne weltweit auf 4,88 Millionen US-Dollar – ein erneuter Höchstwert. In kritischen Infrastrukturen fallen die Schäden sogar noch deutlich höher aus. Gleichzeitig bleibt Ransomware laut ENISA Threat Landscape 2024 die dominierende Bedrohung in Europa: Über 60 Prozent der Angriffe auf kritische Infrastrukturen stehen im Zusammenhang mit Erpressungssoftware.

Mit der fortschreitenden Digitalisierung von Produktionsprozessen, der Vernetzung von Operational-Technology-Systemen und der Umsetzung der EU-NIS2-Richtlinie steigt der Handlungsdruck zusätzlich. Unternehmen benötigen nicht nur technische Schutzmaßnahmen, sondern strategische Sicherheitskonzepte, die Prävention, Detektion und Resilienz vereinen. In diesem Spannungsfeld werden spezialisierte Cybersecurity-Berater zu zentralen Akteuren: Sie analysieren Risiken, entwickeln Sicherheitsarchitekturen und helfen Betrieben, sich gegen eine Bedrohungslage zu wappnen, die längst zur neuen wirtschaftlichen Realität geworden ist.