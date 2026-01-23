Wie sind Sie auf die Idee gekommen, humanoide Roboter zu entwickeln?

Ümit Bas: Ich bin seit 20 Jahren in der Techbranche tätig und habe bereits einige Produkte gemeinsam mit Startups entwickelt. Mit dem Thema Robotik beschäftige ich mich schon seit langem. Dank der enormen Fortschritte der KI in den letzten Jahren sind nun auch Use Cases mit Humanoiden möglich, die zuvor undenkbar waren. Ich war erstaunt, als ich bemerkte, dass in Europa in diesem Bereich kaum etwas passiert. Der Markt wird von US-amerikanischen und chinesischen Firmen dominiert. Die vergangenen Jahre haben außerdem gezeigt, dass eine Abhängigkeit Europas von den USA oder China negative Folgen haben kann. Deshalb habe ich entschieden, die europäische Lösung jetzt in Österreich zu entwickeln.

Sie zielen vor allem auf den industriellen Einsatz ab. Wie kam es zu diesem Fokus?

Bas: Meine Karriere habe ich in der Automobilindustrie begonnen, daher kenne ich Produktionsabläufen sehr gut. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass Roboter zunächst in kontrollierten Umgebungen eingesetzt werden sollten. Im privaten Bereich wird es noch einige Jahre dauern, bis das realistisch ist. Wir konzentrieren uns daher auf Felder, in denen ein klarer Bedarf besteht, und das ist in Europa vor allem die Industrie. Dort setzen wir auf Use Cases, die für Menschen gefährlich oder auf Dauer schädlich sein können. Produktion und Logistik sind die ersten Anwendungsgebiete, auf die wir uns fokussieren.