Aktuelle Diskussionen über Künstliche Intelligenz in Robotik und Logistik beschäftigt die Branche derzeit immer intensiver. Im Zentrum stehen Entwicklungen wie Vision-Language-Action-Modelle, großskalige Foundation Models und der zunehmende Einsatz humanoider Systeme im Lagerbetrieb. Diese Technologien markieren einen strukturellen Wandel – weg von starrer Automatisierung hin zu lernfähigen, adaptiven Systemen, die sich auch in unstrukturierten Umgebungen behaupten können.

„Das Jahr 2025 markierte einen Wendepunkt in der Robotik, der durch ‚physikalische KI‘, insbesondere Vision-Language-Action-Modelle (VLA), vorangetrieben wurde. Im Gegensatz zur traditionellen Automatisierung, die bei neuen Teilegeometrien oder geringfügigen Veränderungen der Umgebung versagt, ermöglichen VLA-Modelle Robotern, Verhaltensweisen aus vielfältigen Dateneingaben zu verallgemeinern, ähnlich wie es Large Language Models (LLMs wie ChatGPT) für Text tun.“

Mit diesen Worten beschreibt Viktor Splittgerber von Waku Robotics die technologische Zäsur, die derzeit auch in der Logistik spürbar wird. Während klassische Automatisierung auf definierte Prozesse und stabile Umgebungen angewiesen ist, entwickelt sich die Branche nun in Richtung lernfähiger, kontextsensitiver Systeme. Der entscheidende Unterschied: Roboter reagieren nicht mehr nur regelbasiert, sondern interpretieren Situationen und passen ihr Verhalten dynamisch an.

Investments in Robotik und KI wachsen dabei rasant.