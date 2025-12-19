Trotz fehlender nationaler Gesetzgebung raten Fachverbände und Beratungsunternehmen dringend, schon jetzt mit der Umsetzung zu beginnen. Die Etablierung eines ISMS, die Risikoanalyse und die Definition von Meldeprozessen dauern oft viele Monate. PwC, Deloitte und EFS Consulting empfehlen Unternehmen, heute schon Budgets und Verantwortlichkeiten zu klären, um nach Inkrafttreten des Gesetzes rasch handlungsfähig zu sein.

Die Wirtschaftskammer bietet mit dem „NIS2-Check“ und branchenspezifischen Leitfäden erste Orientierung. Förderprogramme unterstützen Investitionen in Cybersecurity-Maßnahmen – vor allem für KMU. Dennoch bleibt der Ressourcenmangel eine der größten Hürden. Fachkräfte für Informationssicherheit sind rar, viele Betriebe müssen externe Partner einbinden.

Unternehmen schieben die Umsetzung der neuen Richtlinie auch deshalb auf, weil sie hohe Kosten fürchten. Ein unbegründeter Reflex, wie Adrian Pinter, Siemens-Cybersecurity-Experte für Industrielösungen in Europa, betont: „Das ist ein Irrglaube. Unternehmen können viel über strukturierte Prozesse erreichen, ohne sofort große Summen zu investieren.“

Gemeinsam geht es einfacher

Siemens unterstützt wie viele andere Unternehmen bei der Transformation, teils auch kostenlos, etwa mit Checklisten und Blaupausen. Pinter: „Wir empfehlen, eine GAP-Analyse auf den NIS-Standard zu machen und dann Schritt für Schritt vorzugehen.“

Die Lieferkettensicherheit gilt als einer der heikelsten Punkte der Richtlinie. Hersteller müssen nachweisen, dass auch ihre Dienstleister und Zulieferer ausreichende Sicherheitsstandards erfüllen. Für Unternehmen, die in komplexen Wertschöpfungsketten agieren, ist das organisatorisch und rechtlich eine enorme Herausforderung.

„Wir versuchen unseren Lieferanten zu helfen, im Level und in der Maturity besser zu werden“, sagt Schlaghuber. Umgekehrt stehen die Lieferanten aber ebenfalls in der Pflicht: „Wir passen unsere Verträge entsprechend an und verpflichten unsere Partner, Sicherheitsanforderungen einzuhalten. Technische und organisatorische Maßnahmen sind das Minimum. Besser sind Zertifizierungen wie ISO 27001 – und idealerweise ein Recht auf Audits. Im Zweifelsfall müssen wir sicherheitskritische Lieferanten ersetzen, wenn wir im Dialog nichts erreichen.“