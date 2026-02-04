Österreichs beste Weiterbildungen 2026 : KI und IT: Technikum Wien Academy erzielt Spitzenplatz im Seminaranbieter-Ranking 2026
Die Technikum Wien Academy erreicht im Seminaranbieter-Ranking 2026 des INDUSTRIEMAGAZIN gleich doppelte Spitzenwerte: Sie belegt in den Kategorien Informationstechnologie und Künstliche Intelligenz jeweils den ersten Platz. Für die branchenweite Studie wurden 250 Personalverantwortliche sowie 250 Teilnehmer:innen von Weiterbildungsprogrammen zu Qualität, Inhalt, Vortragenden und Wissenstransfer bei insgesamt 75 Anbietern befragt. Die Technikum Wien Academy setzte sich damit gegen 18 (IT) bzw. 17 (KI) weitere Anbieter durch.
"'Seminar buchen und abhaken' ist vorbei. Unser Anspruch ist es, IT- und KI-Kompetenzen so zu vermitteln, dass sie unmittelbar im Arbeitsalltag wirksam werden und Unternehmen helfen, mit der rasanten technologischen Entwicklung Schritt zu halten. Die wiederholte Auszeichnung als bester Seminaranbieter im IT-Bereich (zum zweiten Mal in Folge) sowie die erstmalige Prämierung im Bereich KI bestätigen diesen konsequent praxis- und zukunftsorientierten Zugang in unseren Weiterbildungen", so FH-Prof. Mathias Forjan, PhD, MSc, MBA, Geschäftsführer der Technikum Wien Academy.
Maßgeschneiderte Programme für die Arbeitswelt von morgen
In einer zunehmend digitalisierten Welt sind technologische Kompetenz und fundierte IT-Kenntnisse für Unternehmen und Fachkräfte von entscheidender Bedeutung. Die Technikum Wien Academy – die Weiterbildungsinstitution der FH Technikum Wien – bietet praxisorientierte und zukunftsweisende Programme in den Bereichen Technologie, Digitalisierung und IT an.
Mit einem umfangreichen Portfolio an Zertifikatslehrgängen, Diplomprogrammen und maßgeschneiderten Firmenschulungen richtet sich das Angebot gezielt an Berufstätige. Besonders gefragt sind Weiterbildungen in Cybersecurity, Künstlicher Intelligenz, Softwareentwicklung und digitaler Transformation, die sich eng an den aktuellen Anforderungen der Wirtschaft orientieren.
Ein zentraler Erfolgsfaktor ist die enge Verbindung von Wissenschaft und Praxis. Die Inhalte werden von Expert:innen aus Forschung und Industrie entwickelt und vermitteln unmittelbar anwendbares Wissen. Zudem setzt die Academy auf innovative Lehrformate – von interaktiven Online-Kursen über hybride Modelle bis hin zu praxisnahen Workshops.