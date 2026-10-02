Humanoide Roboter gelten als eine mögliche nächste Entwicklungsstufe der Physical AI. Ihre breite industrielle Verbreitung dürfte nach aktuellen Einschätzungen allerdings noch mehrere Jahre entfernt sein. UBS schätzt, dass bis 2035 rund zwei Millionen Humanoide am Arbeitsplatz eingesetzt werden könnten und bis 2050 rund 300 Millionen. Für 2050 veranschlagt UBS einen potenziell adressierbaren Markt von etwa 1,4 bis 1,7 Billionen US-Dollar. Dabei handelt es sich um langfristige Szenarien, deren tatsächliche Entwicklung stark von Kosten, Technik, Regulierung und Akzeptanz abhängt.

Nach einer von Deloitte zitierten Schätzung von Goldman Sachs gingen die Fertigungskosten humanoider Roboter zwischen 2023 und 2024 um rund 40 Prozent zurück. Die tatsächlichen Kosten unterscheiden sich jedoch erheblich nach Bauart, Leistungsumfang und Produktionsvolumen.

Probeläufe für den Einsatz von Humanoiden gibt es bereits: BMW erprobte im Werk Spartanburg den humanoiden Roboter Figure 02 für Aufgaben, die hohe Geschicklichkeit erfordern, darunter präzise Manipulation, komplexes Greifen und die Koordination beider Hände – Fähigkeiten, für die klassische Industrieroboter häufig nur eingeschränkt ausgelegt sind.

Doch mit jeder Autonomieebene steigt die Komplexität. Die physische Welt ist nicht deterministisch. Latenzzeiten, Sensorausfälle, minimale Abweichungen in Material oder Umgebung – all das wird zum Risikofaktor. Die Robotikforscherin Ayanna Howard von der Ohio State University in den USA bringt es auf den Punkt: „In digitalen Systemen mag eine Verzögerung von ein oder zwei Sekunden tolerierbar sein. In der physischen Bewegung kann sie bedeuten, dass ein Roboter stolpert oder ein Bauteil fallen lässt.“ Ihr Plädoyer ist eindeutig: „Ich bin fest davon überzeugt, dass immer irgendwo ein Mensch in den Regelkreis eingebunden sein sollte. Immer. Und ich sage das als Robotikerin.“