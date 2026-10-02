Humanoide Roboter in der Industrie : Humanoide Roboter: Der Billionenmarkt, auf den sich die Industrie vorbereitet

02.10.2026
Lesezeit: ca. 5 Minuten
Humanoide Roboter gelten als nächste große Entwicklungsstufe der Künstlichen Intelligenz. BMW erprobt sie bereits in der Fabrik, die Kosten fallen – und langfristig könnte ein Billionenmarkt entstehen. Doch der Weg vom spektakulären Prototypen zum industriellen Massenprodukt ist schwieriger, als der KI-Boom vermuten lässt.

Inhalt

Humanoid (auch bekannt als SKL Robotics) ist ein britisches Unternehmen, das sich der Entwicklung von humanoiden Robotern für Logistik, Einzelhandel und industrielle Anwendungen widmet

Humanoide Roboter könnten in den kommenden Jahren eine immer größere Rolle in der Industrie spielen. BMW erprobt die neue Robotergeneration bereits in der Produktion – langfristig sehen Marktstudien ein enormes wirtschaftliches Potenzial.

- © Humanoid/LinkedIn

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Erstveröffentlichung
02.10.2026
Letzte Aktualisierung
02.10.2026
Wolfgang Korne
Tom Arnold