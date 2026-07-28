Humanoide Roboter BMW : Humanoide Roboter: China rennt, BMW testet, Europa sucht den Anschluss

28.07.2026
Lesezeit: ca. 5 Minuten
Humanoide Roboter sollen die Industrie verändern – doch der globale Wettlauf hat längst begonnen. Während BMW in Leipzig Androiden für Montage, Materialfluss und Hochvoltbatterien testet, skaliert China seine Robotikindustrie mit Tempo. Für Europa geht es um mehr als Automatisierung: Es geht um KI in der Produktion, Fachkräftemangel, Fabrikdaten und die Frage, wer an der nächsten industriellen Welle verdient.
Humanoider Roboter bei BMW im Testeinsatz

Humanoide Roboter sollen künftig Material bringen, Batterien montieren und sich autonom durch Fabriken bewegen. BMW testet die neue Generation bereits im Werk Leipzig.

- © diephotodesigbner.de schluchtmann ek

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Erstveröffentlichung
28.07.2026
Letzte Aktualisierung
28.07.2026
Daniel Pohselt