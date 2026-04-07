INDUSTRIEMAGAZIN: Herr del Campo, Large Language Models wie ChatGPT dominieren die öffentliche Debatte. Ist das auch das Richtige für die Industrie?

Hermann del Campo: Nein, und das ist ein wichtiger Punkt. In der Industrie haben wir jetzt die Chance, Modelle zu schaffen, die weniger Rechenkapazität brauchen und explizite, konkrete Ergebnisse liefern. Keine Generalisten wie ChatGPT, sondern spezialisierte Systeme. Der Input ist oft kein Text, sondern Sensordaten, Maschinenparameter, Produktionsdaten. Für die Industrie rechnen sich sogenannte SLMs oder MLMs – Small und Medium Language Models – deutlich besser als die großen LLMs. KI muss sich immer auszahlen: Wenn ich keinen ROI innerhalb von 6 bis 12 Monaten erzielen kann, war es kein Case, den man mit KI hätte lösen sollen.

Wie sehen Sie die Rolle Europas im globalen KI-Wettbewerb?

del Campo: Man sollte das europäische Potenzial nicht unterschätzen. Gemini wurde in London entwickelt, die Llama-Modelle von Meta entstanden in Paris – und dann wurden sie in den USA skaliert. Wir haben in Österreich mit Sepp Hochreiter von NXAI einen der führenden KI-Forscher weltweit. Und Yann LeCun, ehemaliger Chefwissenschaftler bei Meta, hat sein neues Start-up bewusst in Frankreich gegründet – und dafür gerade knapp 900 Millionen Euro eingesammelt.

Henning Beck: Europa hat sehr wohl relevante Forschungsinstitutionen und Talente. Die Ideen kommen oft aus Europa – die Skalierung passiert dann in den USA. Die Frage ist, ob wir das ändern können.

Herr Beck, wie erklären Sie Laien, wie ein Sprachmodell funktioniert – und was es von menschlichem Denken unterscheidet?

Beck: Ein Sprachmodell berechnet Token für Token, was die statistisch wahrscheinlichste Fortsetzung eines Textes ist. Es hat keinen Plan, kein Ziel, kein Verständnis. Menschen denken, bevor sie sprechen – wir haben eine Idee, die wir dann in Sprache übersetzen. Die allermeisten Gedanken sind nicht sprachlich: Bilder, Zusammenhänge, Geschichten. Tiere zeigen Bewusstsein und Intelligenz – alles ohne symbolische Sprache. Die Annahme, dass man durch mehr Sprache echtes Denken erzeugt, ist schlicht falsch. Nicht alles, was wir tun, erfassen wir in Sprache – also kann ein System, das nur aus Text lernt, prinzipiell kein vollständiges Bild der Welt entwickeln. Dazu kommt: Sprachmodelle rechnen von der Vergangenheit in die Gegenwart. Menschen hingegen denken von der Zukunft in die Gegenwart – wir setzen uns Ziele und überlegen, wie wir dorthin kommen.