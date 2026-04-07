Künstliche Intelligenz | KI in der Industrie | KI-Agenten | AI Act : KI in der Industrie: Überraschende Abrechnung mit dem LLM-Hype

07.04.2026
Lesezeit: ca. 5 Minuten
Was bringt KI der Industrie wirklich? Ein Unternehmer und ein Neurowissenschaftler rechnen mit überzogenen Erwartungen ab, warnen vor Halluzinationen und zeigen, worauf es beim KI-Einsatz tatsächlich ankommt.
Hermann del Campo, Unternehmer und KI-Pragmatiker "

"Der AI Act schützt de facto Tech-Oligopole."
Hermann del Campo, Unternehmer und KI-Pragmatiker "

- © Sandra Oblak

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Erstveröffentlichung
07.04.2026
Letzte Aktualisierung
07.04.2026
Wolfgang Korne